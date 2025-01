Scafatese-Reggina: sold out il settore ospiti, ma…

La partita che non vale il campionato ma che per entrambe le formazioni può dire moltissimo sull’immediato futuro. La Reggina è reduce da tre vittorie consecutive e dopo il match con la Scafatese dovrà affrontare nella gara di recupero il Favara, speranzosa di poter fare bottino pieno e quindi avvicinarsi maggiormente alla vetta.

Ma, come detto, l’incontro di questa domenica vale moltissimo. Lo hanno capito a Scafati con il presidente che all’inizio della settimana ha chiamato a raccolta i tifosi, lo hanno capito dalle nostre parti con quell’appello lanciato dall’ultras Carminello il quale ha invitato tutti a invadere lo stadio campano.

E la risposta è stata immediata con i 200 biglietti polverizzati in poco tempo. Una disponibilità che, secondo qualche indiscrezione, inizialmente era più del doppio e che poi, probabilmente per motivi di ordine pubblico è stata fortemente ridotta. I tifosi amaranto saranno presenti, ma non per come avrebbero voluto. Si era parlato di circa 500 supporters al seguito.