Calciomercato: colpo in attacco della Scafatese. Arriva il bomber per Atzori

A pochi giorni dall’attesa sfida con la Reggina, la Scafatese si assicura un attaccante di qualità come Salvatore Molinaro dall’Altamura, squadra con la quale è andato in doppia cifra nelle ultime due stagioni e ottenuto pure una promozione in serie C.

Il comunicato

“La Scafatese 1922 è lieta di annunciare il tesseramento di Salvatore Molinaro, attaccante classe 1998 proveniente dalla Team Altamura. Con la formazione pugliese ha giocato nelle ultime quattro annate, impreziosite da 28 reti realizzate in Serie D e dalla conquista della promozione in Lega Pro nella scorsa primavera. Salvatore Molinaro è già a disposizione del tecnico Gianluca Atzori e lavora con entusiasmo coi nuovi compagni di squadra“.