Scafatese-Reggina: prevendita settore ospiti. Modalità e prezzi

Sarà possibile acquistare i tagliandi riservati al Settore Ospiti del “Giovanni Vitiello” di Scafati presso il seguente punto vendita:

•⁠ ⁠BCenters, Via Sbarre Centrali 260 – Reggio Calabria

e on line piattaforma Etes.

Costo:

Intero – € 10.00 più prevendita

PERCORSO CONSIGLIATO

Autostrada Napoli-Salerno uscita Scafati-Pompei;

girare a destra su Corso Nazionale in direzione Scafati centro;

svoltare a sinistra in via Tenente Iorio (già via Buccino) fino a imboccare – obbligatoriamente verso sinistra – via Martiri d’Ungheria;

svoltare a destra sul cavalcavia Avogadro;

svoltare in seguito a destra su via Luigi Cavallaro;

svoltare a sinistra su via Gennaro Niglio fino al parcheggio adiacente il Liceo “Renato Caccioppoli”