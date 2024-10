Reggina, Azzarà (Uil): “Entusiasmo e nuova proprietà, sta accadendo qualcosa di miracoloso”

“Nessuno è in condizione di dire quando finirà il supplizio di una negata mobilità che da mesi sta paralizzando il traffico cittadino mettendo a dura prova soccorsi ed ordine pubblico. Il tutto mentre tra litigi, bizantinismi, pettegolezzi si profilano le campagne elettorali per il rinnovo dell’amministrazione Comunale e Regionale, a tale proposito sono curioso di capire quali saranno gli argomenti trattati ed i programmi proposti all’elettorato da coloro che intenderanno candidarsi alla guida della città e della regione.

Alla luce di quanto sta avvenendo nello sport verrebbe spontaneo pensare a quali diversi risultati avrebbero potuto aspirare le nostre Aziende Sanitarie, l’acquedotto del Menta, la raccolta differenziata, la manutenzione e messa in sicurezza delle strade se fosse stata affidata a gente dalla caratura del Presidente Gallo.

Da cittadino, da sindacalista da ex calciatore che ha militato nelle fila delle squadra amaranto non posso che esprimere tutto il mio compiacimento, la mia gioia per questo rinato e spontaneo entusiasmo che si sta manifestando in città attorno ai colori sociali, vedere gli spalti del vecchio stadio manda in visibilio.

Lo sport da sempre rappresenta un fenomeno di formidabile socialità, aggregazione, identità ma anche un elemento di sviluppo culturale ed economico e questo presidente ha dimostrato di non voler relegare la propria azione all’esclusivo perimetro sportivo avendo intenzione di condividere i vantaggi che lo sport produce con l’insieme del territorio, prova ne è stato il passaggio dalla comunità AGAPE e la visita a S.E. l’Arcivescovo.

Anche il Sindacato dei cittadini saluta favorevolmente questa “sbalorditiva” novità sociale e gestionale auspicando che l’impianto di Illuminazione del Granillo che in questa ultima gara in notturna con la Viterbese è tornato al sul massimo fulgore possa evocare per Reggio un futuro radioso”.

Lo scrive, in una nota, il segretario generale della Uil Reggio Calabria Nuccio Azzarà.