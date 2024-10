Reggina su Baclet: le precisazioni del suo agente De Rosa

Tanta carne al fuoco, tante trattative avviate, ma anche tanta concorrenza ed altrettanta resistenza. Ancora nessuna ufficializzazione da parte della nuova proprietà e discorsi avviati con diversi calciatori che si spera possano giungere ad una conclusione positiva.

Le ultime notizie per esempio su Baclet arrivano dalla voce del suo agente Maurizio De Rosa, intervenuto alla trasmissione radiofonica “Vita da Lupi” in onda su Rlb: “Baclet è un giocatore del Cosenza, attenzionato e riceve proposte da tante società. Su quella della Reggina non mi voglio pronunciare ma c’è, c’è. I calciatori bravi è normale che suscitino attenzione e Baclet è uno di questi”.