Reggina: nuova sistemazione per l’attaccante Baclet

E’ stato uno dei pochissimi acquisti effettuati dal Ds Taibi che non ha trovato grande riscontro con le prestazioni in campo. Il contratto firmato con la Reggina da Baclet, lega l’attaccante agli amaranto anche per la prossima stagione, ma al calciatore è stato chiaramente detto che, come nella passata stagione, non rientra nei piani dell’allenatore Toscano. Si cerca una collocazione per lui e secondo quanto raccolto da TMW, sarebbe il Potenza la società molto interessata: “Tempo di una nuova esperienza in Serie C per l’attaccante Allan Baclet. Il Potenza avrebbe chiuso la trattativa per ottenere il classe ’86 dalla Reggina. Nell’ultima stagione alla Virtus Francavilla, l’attaccante francese firmerà un contratto biennale col club lucano”.

