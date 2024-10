Reggina: non ci resta che… attendere. Le proposte ci sono

Il rischio era quello di titolare ricordando il grande Massimo Troisi al fianco di Roberto Benigni: “Non ci resta che piangere“, visto che negli ultimi giorni sembrava potesse addirittura andare deserta la manifestazione indetta dal Comune di Reggio Calabria, riguardo l’assegnazione della Reggina ad una nuova proprietà. Ed invece nella giornata di ieri si è registrato un movimento tale, da far pensare che entro le 13 di questa mattina saranno diverse le proposte che arriveranno sul tavolo del sindaco f.f. Paolo Brunetti.

Attraverso un comunicato stampa “La Fenice Amaranto ASD”, rappresentata dall’Avvocato Ferruccio Maria Sbarbaro, ha fatto sapere di avere già inviato tutta la documentazione. Obiettivo: “costruire una compagine che ne rappresenti al meglio i valori sportivi e sociali e ne onori la storia calcistica“. Hanno certamente fatto più rumore per le caratteristiche del personaggio, oggi sindaco di Terni, ma nel calcio da diversi anni, le dichiarazioni di Stefano Bandecchi il quale da sempre ha manifestato una certa simpatia per la Reggina ed ora intende dimostrarlo con i fatti. La sua proposta prevede un ingresso con il 50% delle quote, e l’altra metà da condividere con altri imprenditori. Potrebbero essere almeno altre due le proposte sul tavolo del sindaco, il quale avrà certamente una grande responsabilità in quella che sarà la scelta finale. A questo punto… non ci resta che attendere.