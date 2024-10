Reggina, l’ex Bellomo: ‘Se non fosse arrivato il Bari, non sarei mai andato via’

E’ uno dei due grandi ex della prossima sfida. Nicola Bellomo è tornato nella sua Bari, unico trasferimento che avrebbe accettato per lasciare la Reggina. Oggi le due squadre si trovano nella parte alta della classifica e sabato sera al Granillo sarà scontro diretto. Il calciatore barese ne ha parlato a “11 in campo” trasmissione condotta dal giornalista Maurizio Insardà: “Stiamo dimostrando il nostro valore, anche se nell’ultimo mese e mezzo non si riusciva a vincere, ma sapete bene che quei pareggi alla fine portano tanto, soprattutto quando poi torni al successo si valorizzano ancora di più. Siamo una neopromossa e ci sono tante squadre che hanno speso molto di più. La serie B insegna che prima vanno fatti i punti salvezza e poi ti puoi divertire. E’ successo proprio alla Reggina lo scorso anno, dopo una grande partenza, ci siamo ritrovati giù per una serie di sconfitte. La nostra condizione atletica è ottimale, mi è capitato con poche squadre di lavorare così tanto come adesso”.

Leggi anche

Il ritorno al Granillo