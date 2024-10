Reggina-Bari: prevendita al via, il primo dato dei biglietti staccati

Reggina-Bari, siamo certi, sarà una bellissima serata di sport, per tanti motivi. Il primo riguarda il gemellaggio che unisce le due tifoserie da una vita e che con il trascorrere degli anni sempre più consolidato. Poi la posizione in classifica delle squadre con la Reggina al secondo posto ed in piena zona promozione ed il Bari solo tre punti dietro. Compagini che condividono il primato in fatto di reti segnate (29), quasi identico anche il numero di reti subìte, con la differenza di un solo gol in più a svantaggio dei galletti. Ed anche il clima di festa, visto che si è in prossimità del Natale. Tutti presupposti questi che portano a pensare ad una massiccia partecipazione di tifosi amaranto e biancorossi. La società per l’occasione ha inteso uniformare i prezzi della Tribuna Est a quelli delle due curve in modo da riempire quegli angoli della gradinata spesso vuoti. La prima mezza giornata di prevendita ha fatto registrare un buon dato, sono circa 1800 i biglietti staccati.

