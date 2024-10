Reggina-Bari: è caccia al biglietto. Il dato aggiornato

Il passo falso con il Francavilla non frena la voglia di esserci

Come era prevedibile vola la prevendita per la sfida di domenica al Granillo tra la Reggina ed il Bari. Già polverizzati i tagliandi del settore ospiti che può ospitare 1122 tifosi biancorossi, ma di tifosi baresi ne vedremo anche in altri settori, visto il gemellaggio con quelli amaranto.

Al momento siamo oltre i 10.000 in fatto di presenze se si considera che 5600 sono gli abbonati della Reggina e 4500 circa i biglietti fino ad ora venduti. Più di tre giorni a disposizione per riempire il Granillo ed è assai probabile che venga superato il record stagionale, registratosi in occasione del match contro il Catanzaro.

