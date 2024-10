Reggina-Bari: il dato dei biglietti venduti tra tifosi amaranto e biancorossi

Voglia di Reggina-Bari, per tutti. E’ indubbiamente la gara più attesa della stagione tenuto conto che di fronte si troveranno le due squadre a detta di tutti più forti. Con una situazione di classifica diversa rispetto a quelli che erano i pronostici degli addetti ai lavori alla vigilia di questo campionato e con gli amaranto addirittura avanti di nove punti. In mezzo ci sarà un match casalingo per entrambe, la Reggina contro il Francavilla, il Bari con la Sicula Leonzio.

Ma è gara attesa anche per il grandissimo rapporto tra le due tifoserie, gemellate da tantissimi anni in maniera solida. All’andata è stato spettacolo puro, sarà così anche domenica. Ed a tale proposito polverizzati i tagliandi a disposizione dei tifosi baresi in pochissime ore. 1122 i biglietti a disposizione che sono stati venduti in pochissimo tempo.

Bene anche la prevendita in casa amaranto con oltre 500 biglietti staccati. Le previsioni parlano di più di 15.000 spettatori al Granillo per domenica pomeriggio. Ma dalle nostre parti società, tecnico e giocatori invitano tutti a concentrarsi prima sulla sfida di mercoledi sera.