Reggina-Bari: c’è stata l’impennata. La prevendita dei biglietti viaggia veloce

Mancano tre giorni alla sfida tra la Reggina ed il Bari. Le posizioni in classifica delle due compagini, il gemellaggio tra le tifoserie, l’orario stabilito alle 20,30 di sabato, tutti presupposti che stanno spingendo il popolo amaranto a partecipare in maniera massiccia ad un appuntamento da non perdere e di grande importanza. Una eventuale vittoria dei ragazzi di Inzaghi, oltre a consentire l’aumento del vantaggio sulla inseguitrice, darebbe un segnale significativo a tutte le dirette concorrenti, ma attenzione a non ripetere l’errore commesso con il Frosinone, perchè concentrazione e prudenza dovranno essere alcune delle armi per evitare scivoloni spiacevoli. Nel frattempo rispetto alla giornata di ieri con andamento non esaltante, il mercoledi di prevendita ha fatto registrare un bel balzo in avanti con poco meno di 6000 biglietti staccati che si aggiungono ai 413o abbonati. Da segnalare i circa 1.000 biglietti riservati ai tifosi del Bari, tutti già acquistati e inclusi nel conteggio totale.

