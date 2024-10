Reggina-Bari, incontro tra tifoserie in Piazza della Pace

Sarà spettacolo in campo e sugli spalti al Granillo. Sfida d'alta classifica e tra due tifoserie gemellate da tempo

Poco più di due ore al fischio d’inizio di Reggina-Bari, sfida d’alta classifica con gli amaranto che vogliono mantenere la seconda piazza solitaria e magari avvicinare la capolista Frosinone.

Prima dell’inizio del match, l’incontro tra le due tifoserie, storicamente gemellate in Piazza della Pace. Un momento per rinnovare l’amicizia tra Reggina e Bari, piazze importanti e tra le più calorose del Sud, che sognano il ritorno in serie A.