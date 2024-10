Reggina: Inzaghi su tutto: il Bari, i giovani in Nazionale e la notizia del giorno

Partita delicata e difficile quella che la Reggina si troverà ad affrontare sabato sera al Granillo. L’avversario è il Bari, compagine in salute e dietro gli amaranto staccato di soli tre punti. Solita presentazione affidata a mister Inzaghi: “Siamo molto contenti del percorso fatto fino al momento. Inizialmente insperato, grazie al lavoro di tutti a partire dalla società, tenendo bene in mente da dove siamo partiti, da molto in basso, ma qui si sono impegnati veramente tutti. Nulla è stato ancora fatto, ma sicuramente ogni cosa è stata guadagnata, poi portare due giovani calciatori in Nazionale signifca che qui c’è l’ambiente giusto. Questi sono ragazzi che hanno sempre meritato di giocare ed insieme a loro ci sono anche altri giovani bravi. Sono partiti come seconde scelte e si sono guadagnati tutto sul campo”.

I complimenti alla società

“Quando ho conosciuto Felice Saladini ho capito subito che persona era. La notizia della ristrutturazione del debito ci dà molta serenità e ci proietta verso un futuro importante. Speriamo di raccogliere ancora soddisfazioni in questa stagione e poi vedremo dove si arriverà”.

La partita con il Bari