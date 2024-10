Reggina-Bari: la probabile formazione amaranto. Dubbi in attacco

Sabato sera, tifoserie gemellate e di fronte due tra le squadre migliori di questo campionato. Reggina e Bari oltre ad essere le rivelazioni di questa prima parte di stagione, sono collocate nella parte alta della classifica con gli amaranto in piena zona A ed i biancorossi immediatamente dietro staccati di soli tre punti. Tutti presupposti questi per garantire spettacolo in campo e sugli spalti dove si prevedono più di 15.000 spettatori.

Uno squalificato per parte, per la prima volta mister Inzaghi dovrà rinunciare al difensore centrale Gagliolo e nessun dubbio sulla sua sostituzione. E’ stato chiarissimo in conferenza stampa nell’anticipare che in quel ruolo tre calciatori da sempre si giocano due maglie e quindi al fianco di Cionek vi sarà Camporese. Nulla si muoverà nel resto del reparto con Pierozzi e Di Chiara sulle corsie esterne, mentre sarà ancora Colombi a difendere la porta. In mezzo al campo si dovrebbe tornare all’antico con Majer affiancato da Hernani ed il neo azzurro Fabbian, mentre in attacco certamente Menez terminale offensivo, ai suoi lati probabilmente Canotto e ballottaggio tra Rivas e Cicerelli.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas (Cicerelli). All. Inzaghi