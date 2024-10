Reggina-Bari: secondo giorno di prevendita. Il dato aggiornato

La gara tra Reggina e Bari si giocherà sabato sera alle 20,30. In pochi, forse nessuno, alla vigilia di questo campionato poteva immaginare che a tre giornate dalla conclusione del girone di andata, le squadre si sarebbero trovate nella parte alta della classifica rispettivamente al secondo e terzo posto. E’ a tutti gli effetti un big match tra le compagini che oltre alla collocazione in graduatoria, risultano le migliori in fatto di gol realizzati e tra le difese meno perforate. Insieme alla qualità degli organici, la bellezza dell’evento è rappresentata dal gemellaggio storico tra le due tifoserie che, ogni qualvolta le squadre si affrontano, danno vita ad uno spettacolo bellissimo sugli spalti. Da Bari sono attesi moltissimi tifosi, altrettanti saranno quello amaranto presenti. Anche se i primi due giorni si prevendita, pur con numeri interessanti, non sono stati esaltanti. Ad oggi sono poco più di 3100 i biglietti staccati, ai quali ovviamente vanno sempre aggiunti i 4130 abbonati.