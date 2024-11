Reggina: la promessa e la saggezza del capitano Barillà

“Ad Agrigento loro hanno giocato al centoventi per cento, ma superati i primi venti minuti la nostra squadra ha fatto la partita. Tutti sanno di affrontare la Reggina e danno il massimo, noi sappiamo che dobbiamo fare la Reggina . Dobbiamo crescere d’intensità, a livello di qualità siamo una squadra importante, non ci nascondiamo. Quando vinci c’è entusiasmo e si lavora meglio. Ai miei compagni dico sempre di stare compatti. Siamo l’unica squadra tra le favorite a non essere stata prima? Può essere un segno che prima o poi dobbiamo stare lì“.

“Il campionato non inizia e non finisce con una sconfitta alla sesta o alla decima giornata, bisogna giocarlo fino alla fine. Non c’è il Trapani dell’anno scorso, c’è equilibrio ed è livellato. Faremo di tutto per uscire da questa categoria“.