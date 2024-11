Reggina: Pergolizzi indica la strada per superare l’ostico Sambiase

Anche per questa settimana mister Pergolizzi parla attraverso il canale ufficiale del club e non in conferenza stampa, in questo caso probabilmente perchè molto vicini alla sfida che si è giocata in Coppa italia mercoledi scorso in cui si sono dette molte cose.

La presentazione del match

“Come ho dichiarato dopo la partita di Coppa Italia con l’Acireale, credo che la gara col Sambiase sia importante per il nostro cammino, ha la stessa importanza di quelle che abbiamo già fatto e di quelle che andremo a disputare. Senza dubbio ci vorrà un approccio differente rispetto ad Agrigento, ci vorrà intensità, concentrazione e soprattutto bisognerà saper stare in campo bene e con equilibrio. Sarà una partita molto fastidiosa, il Sambiase è una squadra che in questo momento è in forma, ha già fermato il Siracusa, Vibonese e Scafatese”.