Reggina, Barillà: ‘Un solo obiettivo e quella frase di Lillo Foti che non dimenticherò mai’

Il capitano Nino Barillà è stato ospite di “Pianeta Dilettanti“. Alcune delle sue dichiarazioni: “La mia è stata una carriera importante, costruita con umiltà e sacrificio. Reggio ha recitato una parte significativa, dandomi la possibilità di crescere all’interno di un centro sportivo fiore all’occhiello dell’impiantistica in città e anche come uomo. Il calcio, superata una certa età, è grande impegno, rispetto delle persone che hai accanto e per questo ti devi dedicare in tutto e per tutto. Il presidente Foti ci diceva: superato il cancello del S. Agata, il mondo corre veloce e quindi è necessario mettersi al passo per non rimanere indietro.

Le soste durante un campionato ci vogliono, ti aiutano a rifiatare e recuperare gli infortunati. A prescindere dal momento positivo, la pausa arriva nel momento opportuno, abbiamo intrapreso la strada giusta, non dipende da noi, speriamo che il Siracusa cada e noi dobbiamo farci trovare pronti.

Qui c’è un gruppo di ragazzi che ci sta mettendo tutto l’impegno e i tifosi lo hanno capito. Non solo l’unico di Reggio, nelle difficoltà si tirano fuori caratteristiche che solo un reggino può avere. L’obiettivo arriva prima di ogni cosa, le esaltazioni delle prestazioni dei singoli passano in secondo piano perchè si lavora di squadra. Le interferenze non ci toccano, sappiamo cosa vogliamo e puntiamo ad andare a prendercelo“.