Reggina, Falcomatà punta su Ballarino. Poi il passaggio sugli imprenditori locali

Ospite di “Pianeta Dilettanti“, trasmissione condotta dal giornalista Nino Neri, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Di seguito il passaggio su potenziali imprenditori, la Reggina attuale e Ballarino: “La settimana scorsa abbiamo vissuto una bellissima giornata, festeggiando il compleanno della Reggina nell’ambito dell’evento “Il Calcio è arte” e lì si è radunata la storia della società e in qualche modo anche un pezzo importante di storia della città.

Anche io facevo delle riflessioni guardando quel palco dove erano seduti i presidenti Benedetto e Foti, il ricordo di Granillo. Quando quel gruppo di imprenditori ha assunto quell’impegno non erano neppure quarantenni. Io non so se oggi manca quel tipo di dirigenti o se esiste e deve essere maggiormente stimolato, sicuramente rispetto alle altre province calabresi, qui non sta più accadendo che la Reggina vada in mano a imprenditori locali.

Quello che possiamo affermare con certezza è che il patron Ballarino sta facendo bene e quindi questo tipo di ragionamenti va rimandato o fatto in un momento in cui c’è da capire chi va a gestire la società. Oggi c’è, puntiamo sulla guida di Ballarino, noi come istituzioni stiamo facendo cercando di fare il massimo per esempio con gli interventi al Granillo, adesso nelle condizioni di poter attrarre non solo imprenditori ma anche eventi, così come è accaduto per il PalaCalafiore.

La presenza della Nazionale Italia di calcio può nuovamente attirare attenzione sulla nostra città. Per quello che riguarda la squadra, deve provare a vindere tutte le gare e poi vedremo alla fine quello che accadrà, la città deve dimostrare unità e vedo tra i tifosi che finalmente è tornato il sereno, non hanno mai fatto mancare il loro supporto”.