Reggina: il Dt Bonanno sui ripescaggi, Barranco e gli Under

Con il Dt Bonanno su Gazzetta del Sud si è parlato anche di ripescaggio e dell’attaccante Barranco: “Rispetto allo scorso anno le possibilità di ripescaggio sembrano aumentate. Più di un club naviga nel mare della crisi per cui la Lega prenderà le giuste decisioni. Non consentirà l’iscrizione a chi non è in regola con i parametri economici, vedremo cosa accadrà. Rimaniamo vigili e attenti ad ogni situazione perchè l’intento, ripeto, è lasciare i dilettanti”.

Barranco e gli Under

“Eravamo a conoscenza del valore di Barranco e non ci soprende il suo exploit. Ha realizzato 14 gol e due gli sono stati annullati pur essendo regolari. Ci darà ancora una mano e potrebbe toccare quota 20 tra campionato e coppa. C’è massimo rispetto per il Sambiase, ma la Reggina scenderà in campo con grande determinazione. Gli Under tra i migliori della categoria? Sapere che la nostra rosa venga apprezzata ci dà soddisfazione. Si è cercato di fare del nostro meglio creando un mix tra gioventù ed esperienza”.