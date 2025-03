Reggina, Bonanno: ‘Si sogna il sorpasso, inutile pensare al passato’

Intervista del DT Pippo Bonanno, rilasciata a Gazzetta del Sud: “Non stiamo mai fermi perchè facciamo parte di una realtà importante che ci auguriamo di riportare tra i professionisti. Non era scontato battere l’Akragas, reduce dal pareggio contro l’Acireale, abbiamo disputato una partita generosa lottando su ogni pallone.

Leggi anche

Dobbiamo guardare in casa nostra senza pensare al Siracusa, avanti di tre lunghezze. Proveremo a vincerle tutte e poi a maggio tireremo le somme. I giocatori non molleranno al pari della proprietà. Siamo uniti, al centro sportivo ‘ambiente è fantastico, nello spogliatoio il clima è sereno e siamo veramente felici del percorso intrapreso.

Leggi anche

Inutile pensare al passato (sconfitta con il Siracusa), sogniamo il sorpasso, la capolista potrà fermarsi perchè chi lotta per la salvezza darà filo da torcere al pari di quelle che lottano per i play off. L’operato di Bruno Trocini viene premiato dai numeri, posso confermare che i calciatori sono entusiasti dei suoi metodi e quando c’è feeling sei già a metà dell’opera”.