Reggina, il Dg Praticò sulle potenzialità economiche della società

Il futuro, la programmazione, il solito obiettivo. Le parole del Dg Giuseppe Praticò: “La società, a prescindere da quella che sarà la categoria, sta programmando. Ci sono calciatori che hanno contratti per la prossima stagione, altri li abbiamo rinnovati, per altri ancora come detto ci stiamo muovendo. Siamo pronti, determinati, la proprietà è determinata a portare la Reggina dove merita, ovviamente con la programmazione e una strategia sostenibile. Si vuole fare calcio senza voli pindarici, siamo già caduti e soprattutto in queste categorie bisogna stare attenti.

Bisogna puntare su un gruppo squadra composto da calciatori esperti e importanti ma anche sui giovani e devo dire che in queste ultime due stagioni si è dimostrato che il roster degli Under è stato scelto con molta attenzione e con ottimi risultati. Se mi dovesse arrivare qualche richiesta? Intanto sono orgoglioso e onorato di poter rappresentare la Reggina, una cosa che sento sulla pelle che vivo con gioia e responsabilità e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di poter mettere in campo le mie competenze e le mie conoscenze derivanti da anni di formazione a livello professionale e in ambito calcistico (il patron Ballarino e il presidente Minniti).

A distanza di un anno e mezzo dico che con la società siamo in simbiosi perfetta e a volte basta solo guardarci. Non era facile dopo così poco tempo, c’è rispetto dei ruoli e delle persone. E poi c’è un mito da sfatare riguardo le ristrezzette economiche della società, i soldi sono stati spesi e anche tantissimi. Se valutate la squadra giocatore per giocatore… La serie D è un campionato assolutamente dignitoso, altro che dilettantismo. Ci sono gli errori degli arbitri? Li vediamo anche in serie A nonostante il Var, qualche stadio fatiscente come se ne vedono anche in C”.