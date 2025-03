Reggina: la sosta opportuna e il giorno fissato per la ripresa

Uno sforzo enorme fisico e mentale che, però, al momento tiene sempre la Reggina al secondo posto della classifica alle spalle del Siracusa. Mancano sette giornate alla fine del campionato e ovviamente più tempo passa, minori sono le possibilità di agganciare quella prima posizione che consente la promozione diretta in serie C.

Ma i messaggi che arrivano dalla società, dal tecnico e dai calciatori hanno un solo obiettivo: continuare a vincere per poi tirare le somme a fine stagione. Il calendario, sulla carta, sembrerebbe più agevole per gli aretusei, mentre per gli amaranto, neanche a dirlo, decisive al fine di proseguire l’inseguimento saranno le prossime quattro sfide che vedono nell’ordine affrontare il Sambiase fuori, la Vibonese al Granillo, Pompei in trasferta e Nissa in casa. Si guardava con particolare attenzione anche alla Scafatese, unica compagine di spessore nel percorso del Siracusa, ma la sconfitta interna di domenica ha notevolmente frenato le ambizioni della compagine campana.

La Reggina intanto completerà domani i tre giorni di riposo per tornare all’attività giovedi, ricordando che domenica il campionato osserverà un turno di riposo. Uno sguardo all’infermeria dove si attendono notizie da Giuliodori e Salandria.

Il programma della giornata

Akragas – Licata

Pompei – Ragusa

Locri – Nuova Igea

Nissa – Città di S. Agata

Paternò – Enna

Sambiase – Reggina

Sancataldese – Scafatese

Siracusa – Favara

Vibonese – Acireale