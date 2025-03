Reggina, il Dg Praticò: il rammarico, le scelte vincenti e i ripescaggi

Lungo intervento del DG della Reggina Giuseppe Praticò nel corso di “Momenti Amaranto” in onda su RadioVideo Touring. Di seguito altri passaggi partendo dalle sconfitte negli scontri diretti: “Non avere avuto la meglio nella maggior parte degli scontri diretti è un grande rammarico. Avrebbero potuto dare morale e soprattutto avrebbero tolto punti agli avversari, anche in caso di pareggio.

Il sottoscritto insieme al DT Bonanno si è ogni giorno presenti al centro sportivo S. Agata. Abbiamo a che fare con un gruppo composto soprattutto da uomini importanti, tutti, nessuno escluso. C’è un grande rapporto fra tutte le componenti compreso lo staff tecnico. La scelta di puntare su alcuni elementi legati alla maglia amaranto si sono rivelati vincenti.

In Lega Pro ci sono squadre già retrocesse come il Taranto, escluso, e la Turris, prossima ad esserlo ma anche il Messina è in grandi difficoltà e rischia di andare in serie D. Lucchese e Triestina sono in piena bagarre. Se queste faranno parte del numero di squadre che retrocederanno, chiaramente la Reggina ha poche possibilità di ripescaggio. Siamo secondi nella media punti dietro al Ravenna, ricordando che ai ripescaggi parteciperanno in primis le nove vincitrici dei play off. In questo momento il nostro obiettivo è quello di puntare a vincere ogni singola partita per poi tirare le somme.

Poi dobbiamo tenere conto delle mine vaganti come per esempio l’Akragas il cui futuro è molto incerto, anche se a sette partite dalla conclusione sicuramente onoreranno il campionato. Il calcio è bello perchè spesso ha saputo sorprendere e allora crediamoci fino alla fine. La società comunque è prontissima, qualora si creassero determinate condizioni. Non lasceremo nulla di intentato“.