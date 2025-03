Serie D: vincono Siracusa e Reggina, tonfo della Scafatese. Risultati e classifica

Al Granillo lo spettacolo non è esaltante ma la Reggina riesce comunque a battere l’Akragas ultimo in classifica e rimane a tre punti dal Siracusa, vittorioso in trasferta contro l’Enna. Inaspettato il passo falso interno della Scafatese, cade il Sambiase, vince la Vibonese.

I risultati della giornata

Scafatese – Nissa 1-2

Favara – Pompei 0-1

Acireale – Licata 2-1

Città di S. Agata – Paternò 2-3

Enna – Siracusa 0-2

Nuova Igea – Sambiase 1-0

Ragusa – Vibonese 0-1

Reggina – Akragas 2-0

Sancataldese – Locri 2-1

La classifica

Siracusa 63

Reggina 60

Scafatese 54

Sambiase 52

Vibonese 48

Nissa 42

Nuova Igea 39

Paternò 37

Favara 33

Ragusa 32

Pompei 31

Acireale 30

Enna 27

Sancataldese 27

Città di S. Agata 25

Locri 23

Licata 23

Akragas 15