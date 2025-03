Reggina, il Dg Praticò: ‘Un errore Pergolizzi? Eravamo a due punti dalla prima…’

Il giorno dopo la vittoria contro l’Akragas, ospite negli studi di RadioVideoTouring il Dg della Reggina Giuseppe Praticò: “L’Akragas è venuto al Granillo e ha fatto la partita che doveva fare, spesso la squadra che sulla carta è inferiore cerca di aiutarsi con ogni mezzo. Un match ostico non per l’impegno dei nostri che è venuto meno, ma per una mancanza di incisività visto che si è giocato praticamente sempre nella loro area. La Reggina sta tirando la carretta da parecchio tempo, si segna dai due ai tre gol ogni partita senza subirne, una prima parte di quella natura ci poteva stare. Con i cambi nella seconda parte abbiamo modificato le caratteristiche e sono arrivati i gol per bravura e un pizzico di fortuna.

La nostra rosa è forte e ampia. Ci sono calciatori fino ad oggi hanno giocato meno che non si possono discutere e che daranno certamente un grande contributo in questo finale come Dall’Oglio, Urso, Curiale. Nel contesto di un organico molto forte hanno trovato poco spazio e chiaramente ora non è facile ritrovare la forma migliore. Dall’Oglio non ha fatto una prestazione per come ci aspettavamo, mentre Urso è entrato e si è preso la scena.

La mancata conferma di Trocini? Ci sono delle dinamiche nel calcio che a volte ti portano a cambiare lo staff tecnico piuttosto che un giocatore. Il suo sostituto, Pergolizzi, non era l’ultimo arrivato avendo vinto già due campionati di serie D. Non era una scommessa, ma sulla carta una certezza. Purtroppo non esistono meccanismi infallibili e certi. Nel momento in cui il mister ha manifestato delle difficoltà familiari, la società con molta umiltà e competenza ha richiamato Trocini che lo scorso anno aveva fatto bene e conosceva la rosa. Un errore? Eravamo a due punti dalla prima, non so se può essere definito un errore e poi non esiste la controprova, certamente siamo contenti dell’operato dell’attuale tecnico”.