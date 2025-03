Reggina: mister Ginobili sui singoli De Felice, Barranco e Urso. Poi parla di onestà

A fine gara in sala stampa si è presentato il vice Trocini, mister Ginobili. Oltre alla disamina sulla partita, si è soffermato su tre singoli.

“De Felice sta bene, sicuramente veniva da un periodo di inattività e piano piano sta trovando la forma migliore, inizia a conoscere meglio i compagni. Vi posso assicurare che siamo molto contenti di Francesco, fa il lavoro che chiede l’allenatore.

Barranco si fa sempre trovare pronto, è un professionista. Tutti vogliono giocare e per fortuna in questo organico ci sono tanti giocatori forti, ma si scende in campo in undici. Gli altri aspettano il loro momento e si fanno trovare pronti. Queste sono le caratteristiche delle squadre forti, altrimenti è difficile pensare di provare a vincere tutte le partite puntando solo su undici calciatori. La Reggina ha tanti elementi forti che possono cambiare la gara.

Urso ha fatto benissimo quando è entrato. Questa è una categoria complicata in questo senso dove una domenica non sei convocato e la settimana successiva si è titolari. Quando tu hai dei professionisti che sposano una causa e si allenano in un certo modo, non è semplice. Vi posso assicurare che nel fine settimana è molto complicato scegliere quei calciatori che devono scendere in campo, perchè tutti meriterebbero di farlo. Soprattutto quando bisogna mandare qualcuno in tribuna non è semplice, ma c’è molta onestà nelle scelte e te ne accorgi alla ripresa degli allenamenti il martedi quando tutti, anche gli esclusi, danno il massimo”.