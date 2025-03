Reggina, Urso: ‘Non sta a me decidere quando e se entrare in campo’

Una stagione non particolarmente esaltante per lui, poi nelle ultime settimane quasi l’impressione di essere stato definitivamente accantonato da mister Trocini. E invece Francesco Urso, convocato in occasione dell’ultimo match contro l’Akragas, è entrato in campo nella seconda parte giocando una buona gara e realizzando anche un bellissimo gol, il secondo della stagione dopo quello di Vibo: “Sono molto contento per la vittoria della squadra più che per il gol che è marginale. Stiamo tenendo un ottimo ritmo, mettendo pressione al Siracusa e dobbiamo continuare così perchè siamo un gruppo forte e consapevole delle proprie possibilità e alla fine questo ci darà grandi soddisfazioni.

Avevo tanta voglia dentro e credo averla espressa nel gesto tecnico. E’ un momento della stagione dove chi segna conta poco, più che altro c’è un obiettivo importante e cioè riportare questa piazza dove merita e questa cosa conta più di qualsiasi gol.

Mi auguro di poter essere utile in questo finale di stagione. A trentuno anni le mie qualità le conosco abbastanza bene, cerco di mettermi a disposizione, sulla mediana penso di poter fare qualsiasi ruolo perchè credo di avere l’intelligenza calcistica, poi non sta a me decidere quando e se entrare in campo, l’importante è farsi trovare pronti, il resto è marginale.

Non ho una posizione preferita, in carriera ho fatto tutti i ruoli a centrocampo. Quando un calciatore ha l’intelligenza di adattarsi un pò ovunque, può dare una mano anche in porta. Bisogna avere voglia di fare bene, per se stessi e per gli altri”.