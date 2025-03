Reggina, Il Dg Praticò: ‘Ogni domenica aspettiamo buone notizie…’

"Siamo padroni dei nostri risultati ma non più del nostro destino"

Ai microfoni di radio Febea, si registra anche l’analisi del DG Giuseppe Praticò: “Partita complicata contro una squadra che si è chiusa, poi l’abbiamo sbloccata e tutto è andato per il verso giusto. La Scafatese si è staccata, noi ogni domenica aspettiamo delle buone notizie, siamo padroni dei nostri risultati ma non più del nostro destino. Con il Sambiase altra gara difficile che bisogna preparare bene, ma la sosta arriva nel momento giusto per il recupero di energie fisiche e mentali.

Il mio augurio è quello di arrivare primi, non possiamo pensare adesso ai play off, eventualmente a questa fase ci penseremo successivamente. Urso ha qualità indiscusse e in questo finale tutti potranno e dovranno dare il loro contributo“.