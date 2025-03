Reggina, mister Ginobili: ‘Le squadre forti hanno giocatori forti anche in panchina’

Un aereo da prendere in fretta impedisce a mister Trocini di presentarsi in sala stampa. Al suo posto il vice Maximiliano Ginobili, ai microfoni di radio Febea: “Ci aspettavamo una partita così, sapevamo che l’Akragas si sarebbe difeso in quel modo, speravamo di sbloccarla prima. Ne abbiamo parlato negli spogliatoi e abbiamo fatto gol subito. Le squadre forti hanno la possibilità di avere giocatori forti anche in panchina, tutti sono importanti e tutti possono cambiare le partite.

Sembrerebbe una lotta a due vista la sconfitta della Scafatese, ma credetemi, ogni gara è complicata per tutti. Ce la giocheremo, senza pensare troppo al Siracusa, puntiamo a vincerle tutte e poi vediamo. Nella prima parte del secondo tempo abbiamo messo dentro quattro attaccanti, loro si difendevano con tutti gli uomini. Poi siamo tornati al nostro sistema, quello che ci dà certezze. Tutti si allenano con grande intensità e l’undici iniziale il mister lo sceglie anche in base a questo. Vogliamo l’intero organico a disposizione per potere fare le scelte”.