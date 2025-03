Reggina: la saggezza di Urso nelle dichiarazioni e la rete con dedica

Sembrava ormai fuori dalle scelte con le ultime esclusioni anche dalle convocazioni. E’ tornato, è entrato in campo ed ha fatto anche un grande gol. Urso ai microfoni di radio Febea: “Nel calcio non ci sono partite semplici, serve sempre concentrazione e massima attenzione. Bisogna continuare così fino alla fine del campionato. Il gol? Fa parte del mio repertorio, è sempre bello dare un contributo alla squadra e soprattutto in questo momento, sono a disposizione del gruppo.

Le esclusioni? Ci sta, fa parte del gioco, qui c’è un gruppo di calciatori forti e l’obiettivo è solo uno, quello del primo posto. Guardiamo a noi stessi, sappiamo dove vogliamo arrivare, alla fine tireremo le somme. Ci attendono adesso sette partite, cercheremo di fare più punti possibili, sperando in un passo falso lì davanti. Ci crediamo, altrimenti non avremmo fatto quello che stiamo facendo. Dedico il gol alla mia famiglia che non vedo da un pò”.