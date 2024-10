Reggina, Barillà: ‘Partita a senso unico. Puniti da un errore’

"Devo crescere come tutta la squadra, mancano ancora le giuste geometrie, il campionato è lungo"

L’analisi del capitano Barillà ai microfoni di radio Febea: “Il gol annullato un episodio. L’arbitro ha segnato prima il centrocampo, poi l’ha annullato per un fallo. Con tutto il rispetto per la Scafatese, gara a senso unico, il rigore ha deciso il match. Non siamo riusciti a fare gol, dobbiamo mettere più qualità negli ultimi metri.

I tifosi ci hanno sempre sostenuto, spero sia solo un episodio questo della sconfitta, dalla prossima dobbiamo tornare a fare punti. La mia prestazione? Devo crescere come tutta la squadra, mancano ancora le giuste geometrie, il campionato è lungo.

E’ stato allestito un organico importante, anche durante gli allenamenti ci sono tanti duelli e il mister sceglie chi sta meglio. Dobbiamo essere noi a metterlo in difficoltà nelle scelte”.