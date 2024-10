Reggina, Pergolizzi: ‘Dispiaciuto ma non preoccupato. Siamo solo alla seconda…’

Apparentemente tranquillo mister Pergolizzi nonostante la sconfitta contro quella che viene ritenuta una diretta concorrente e per giunta al Granillo. La sua analisi ai microfoni di radio Febea.”Noi abbiamo giocato, una gara senza molti tiri inporta. Non sono dispiaciuto, lo ero di più la settimana scorsa. Non siamo in una ottima condizione, ma ci sono tutti i presupposti per fare bene. Match equilibrato, loro si sono chiusi tutti dietro. Sono dispiaciuto per il risultato ma rimango ottimista, questa è una squadra che centrerà l’obiettivo.

Martinez è rientrato, ma le scelte sono state fatte anche in base alla condizione fisica. Se vinci vanno tutte bene, se perdi sono scelte sbagliate. Il principale dispiacere è quello di avere perso davanti al nostro pubblico. Non mi aspetto di più da qualcuno in particolare, ma da tutti, questo è un gruppo che ho voluto e scelto io. Oggi è andata male, la settimana scorsa bene. Sono rammaricato per il risultato, ma siamo ancora alla seconda giornata, sarei un pazzo a pensare diversamente. Il gol annullato? Fischiato un fallo sul portiere.

Non mi preoccupavo quando ero a otto punti dalla vetta, figuriamoci adesso che siamo solo alla seconda giornata“.