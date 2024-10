Reggina, Basile: “De Francesco e Porcino non rinnovano. Per loro nessuno ci ha contattato’

Dopo l’intervista che city now sport ha realizzato con l’agente dei due calciatori Bruno Larosa, è intervenuto a tuttoc il coordinatore dell’area tecnica della Reggina Basile, precisando la posizione di De Francesco e Porcino, riguardo la situazione rinnovo: “De Francesco e Porcino in uscita?

“Ci hanno comunicato da un paio di giorni di non essere interessati a rinnovare il contratto con noi. Ovviamente ci siamo rimasti male ma non possiamo far altro che prenderne atto e trovare la soluzione giusta per tutti. Al momento, per entrambi, non ci ha contattato nessuno, aspettiamo che arrivino le offerte. Vogliono misurarsi in una categoria diversa, rispettiamo la loro volontà.

Obiettivi? Un difensore, un centrocampista e vediamo poi come muoverci davanti. 3-4 operazioni in entrata credo saranno sicure, poi le altre dipenderanno dalle uscite. Il mercato di gennaio comunque è da prendere con le pinze, non è affatto facile muoversi. Per questo saremo oculati, dobbiamo sempre far quadrare i conti prima di tutto. Il risultato sportivo deve viaggiare parallelo a quello economico. Tante squadre fanno campagne acquisti faraoniche riempiendosi di debiti”.