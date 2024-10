Reggina, bene Reginaldo e Bellomo. Da rivedere De Rose. Le pagelle degli amaranto

Guarna 6: spettatore non pagante del match.

Loiacono 6,5: conferma le prestazioni positive che lo hanno contraddistinto in seguito ad un inizio non convincente.

Bertoncini 7: come al solito prestazione di alto livello. Argina bene lo strapotere fisico di Bernardotto, uno dei più pericolosi della Vibonese.

Rossi 6,5: bene come i due compagni di reparto. La difesa continua a convincere.

Rubin 6,5: lasciato spesso sull’out sinistro non viene servito nel modo giusto per far male, le sue incursioni sono comunque una spina nel fianco per gli avversari. Esce per far spazio a Bresciani: 6.

Garufo 6,5: tanta corsa come sempre, ottima la sua prestazione in fase difensiva ed offensiva. Ci prova più di qualche volta con tentativi dalla distanza prontamente ribattuti.

De Rose 5,5: un po’ in affanno il mediano amaranto che soffre l’inferiorità numerica del reparto centrale del campo. Esce per far spazio a Salandria 6: moto perpetuo. Tanta quantità messa a disposizione degli amaranto.

Bianchi 6: un primo tempo opaco ed un secondo più convincente. Soffre anche lui come il compagno di reparto l’inferiorità numerica del centrocampo nella prima frazione di gara. Esce per far spazio a Sounas: SV.

Bellomo 6,5: è sempre uno spettacolo ammirare le sue giocate palla al piede. È difficile contrastarlo nell’uno contro uno e spesso crea spazi effettuando movimenti senza palla.

Reginaldo 7: tra il colpo di tacco che ha viziato il primo goal e l’assist servito a Corazza segna praticamente un goal. Ottimo in fase di protezione palla. Esce per far spazio a De Francesco 6,5: serviva qualità nella gestione del pallone e non ha deluso.

Doumbia SV: sfortunato, ennesimo infortunio. Esce per far spazio a Corazza 6,5: ennesimo goal, sta diventando una garanzia sotto porta. Bene anche in fase di gestione.