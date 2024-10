Reggina-Benevento: amaranto in vantaggio, ancora Hernani e Canotto… e sono tre

La Reggina chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0 mostrando grande padronanza in campo e totale dominio sull’avversario. In gol ancora una volta di Hernani (rigore) e Canotto per la terza consecutiva dopo Genoa e Venezia. Per l’esterno ex Chievo è la quarta stagionale e raggiunge Fabbian nella classifica cannonieri amaranto.

Prima dell’inizio dell’incontro abbraccio tra due vecchi amici ed ex campioni del mondo Cannavaro e Pippo Inzaghi.