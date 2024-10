Reggina-Benevento tra dati, statistiche e curiosità. Tutti i numeri

Domenica partita di “livello mondiale” al Granillo. Reggina-Benevento vede contrapporsi nelle rispettive panchine due allenatori che sedici anni fa, da calciatori, portarono la Coppa del Mondo in Italia dopo ventiquattro anni. Difensore granitico il trainer delle streghe campane, rapace di area di rigore come pochi il condottiero amaranto. Ma vediamo come si comportano in panchina oggi, i due campioni di ieri.

Stati d’animo diversi quelli di Reggina e Benevento. Amaranto secondi in classifica con due vittorie recenti molto pesanti ottenute contro Genoa e Venezia. Sanniti reduci da tre risultati utili consecutivi e che cercano di raddrizzare una stagione partita sottotono.

I numeri delle due squadre

Reggina miglior attacco con 24 centri messi a segno in queste prime 13 giornate (1.84 gol a partita). Capocannoniere della squadra Fabbian. Il gioiellino di proprietà Inter ha fatto esultare i suoi 4 volte fino ad oggi, seguono Canotto e Menez a 3. Benevento terzo peggior attacco della serie B con 12 gol realizzati (meno di un gol a partita). 3 reti per La Gumina e 2 per Forte. Stessi gol su rigore (1) e su tiro da fuori area (1). Curiosità: entrambe le formazioni hanno usufruito di 2 rigori fino ad oggi, ed entrambe ne hanno sbagliato 1 (Forte si è fatto ipnotizzare dall’ex amaranto Turati nella sfida contro il Frosinone, mentre Menez ha fallito il penalty nel posticipo contro il Genoa di qualche settimana fa).

Le statistiche sui famosi xG

Reggina tra le squadre della serie B che ha realizzato più gol di quelli attesi, i famosi xG (expected goal). I più bravi sono stati i nerazzurri del Pisa con 3.9 gol realizzati in più rispetto a quelli attesi. Spal +3.8 gol, Parma e Ternana con +3.7 precedono la truppa di Pippo Inzaghi che al momento ha realizzato 3.6 gol in più del “dovuto”. In questa speciale graduatoria fanno notizia il -6.1 del Cagliari ed il -4.7 del Genoa. Il Benevento ha realizzato 2.8 gol in meno di quelli che avrebbe potuto mettere a segno.

Reggina bene anche nel rapporto tra xG concessi e reti subite. Gli amaranto sono la seconda miglior difesa, in condominio con il Genoa, con soli 11 gol subiti (0.8 a partita) a fronte dei 13.2 concessi (-2.2 gol subiti rispetto a quelli attesi). Migliore difesa la capolista Frosinone con soli 7 gol raccolti nella propria rete (0.5 a partita -5 rispetto ai 12 attesi). Benevento migliore squadra del torneo per xG concessi (11.4). Ma questo dato si macchia da un +2.6 nei gol subiti (14).

Il possesso palla, fuorigioco e sostituzioni

Regna l’equilibrio per ciò che concerne il possesso palla, 51.4% di media per gli amaranto a fronte del 50.9% di media dei giallorossi, entrambe piuttosto distanti dalla squadra che tiene di più la palla in questo campionato, il Genoa (media del 58.2%). In fase di possesso palla la Reggina riesce ad effettuare mediamente 10.6 passaggi per possesso (PPDA against) a fronte di una media campionato di 9.7. Benevento in perfetta media campionato effettua, mediamente, 9.7 passaggi per possesso. Venezia la squadra che riesce, mediamente, ad effettuare il maggior numero di passaggi per possesso, 11.8 (lagunari con una media partita generale di possesso palla pari al 53.9%). Equilibrio nell’aggredire l’avversario in fase di non possesso palla. Mediamente gli amaranto lasciano 10.2 passaggi per possesso palla (PPDA) alla squadra avversaria mentre il Benevento 9.4. La squadra più aggressiva, in tal senso, è il Genoa con la media di 7 passaggi concessi agli avversari per possesso palla. Media campionato 9.7.

Benevento la squadra che calcia mediamente più calci d’angolo, 5.5 a partita, subendone 3.8. Reggina 4 calci d’angolo battuti per partita, 4.2 subiti. Como squadra che ne subisce di più, 5.8 a partita. Media campionato 4.3.

I ragazzi di Super Pippo dovrebbero chiedere al proprio mister qualche segreto per evitare di cadere in fuorigioco. Gli amaranto vedono alzare la bandierina degli assistenti di linea 2.3 volte a partita. Peggio di loro solo il Genoa con una media di 2.5 volte. Benevento 1 volta in offside a partita, di media.

Benevento, insieme al Brescia, è la squadra che ha effettuato il minor numero di sostituzioni, 55, a fronte di una media campionato pari a 60.4 per squadra. Inzaghi, a dimostrazione del valore molto livellato della propria rosa, ha attinto forze fresche dalla panchina in 64 occasioni come il Frosinone. Cosenza, Como e Ternana le squadre che hanno effettuato più sostituzioni, 65.

Punizioni e ammonizioni

Reggina squadra più corretta. 153 falli commessi a fronte della media campionato di 186.8. Benevento al di sotto della media generale, 177 falli. Maglia nera al Cittadella con 233 falli commessi.

Benevento seconda nella classifica delle ammonizioni. I ragazzi di Cannavaro hanno subito 43 cartellini gialli, peggio di loro solo il Cittadella con 46. Media campionato 34.9. La Reggina è seconda nella classifica dei più “buoni” con 27 ammonizioni. Prima il Cagliari con 23. Reggina e Benevento con 1 solo cartellino rosso per squadra.