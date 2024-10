Reggina, Di Chiara: “Benevento la più forte della B. Finale di stagione per i nostri tifosi”

Sempre tra i migliori in campo, Di Chiara è uno dei punti fermi della Reggina di Stellone, anche in posizione arretrata. Al termine della gara persa dagli amaranto contro il Benevento, il difensore è intervenuto ai microfoni di Reggina Tv.

“Siamo soddisfatti per la prestazione ma ovviamente non per il risultato. Avendola vista andata e ritorno, credo che il Benevento sia la squadra più forte del campionato. Abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare, poi è arrivato il gran gol di Forte che ci ha tagliato le gambe. In queste ultime partite proviamo a far divertire i nostri tifosi, la salvezza è al sicuro.

Per come è andato il campionato, con la lunga striscia di risultati negativi, era salvare la categoria e ci siamo riusciti. Il sogno play-off non siamo riusciti a realizzarlo purtroppo, il calcio è questo. Bilancio personale? Penso sempre ad allenarmi al meglio e dare tutto per i compagni e la maglia. Sto bene a Reggio, ho voluto fortemente questa piazza e penso di dimostrarlo con le prestazioni. Vedremo cosa si deciderà con la società a fine stagione.

I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto, alcune volte come capitato a Cremona sembra di giocare in casa. Abbiamo una tifoseria incredibile, magari avessimo avuto qualche punto in più ci sarebbe stato un Granillo ancora più pieno”.