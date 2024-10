Benevento, l’attaccante Forte: ‘Al Granillo contro la Reggina sarà difficilissima’

"Bisogna continuare a lavorare e scendere in campo a Reggio come se fosse una finale"

Una vittoria schiacciante quelle del Benevento contro un’altra pretendente alla vittoria del campionato, il Pisa, e soprattutto contro quella che prima del match era la difesa meno battuta del torneo. Gara impeccabile dal punto di vista tattico, ma anche tanta qualità e straordinaria cinicità davanti a Nicolas. Su ottopagine.it, le dichiarazioni dell’attaccante del Benevento Forte, prossimo avversario della Reggina:

“A Reggio gara difficilissima”

“Contro il Pisa abbiamo dato una grande dimostrazione di forza. Adesso bisogna continuare a lavorare e scendere in campo a Reggio come se fosse una finale. C’è stata grande cattiveria e lo abbiamo dimostrato sin da subito. Con questa fame possiamo andare lontano. In queste due settimane abbiamo lavorato tanto e lo si è visto. Ci sono sette finali da giocare (gara di recupero contro il Cosenza) e ogni partita è come un play off, giocandoci la vita. A Reggio sarà difficilissima, sappiamo che loro possono ancora puntare ai play off. Io cerco sempre di mettermi a disposizione perché l’unica cosa che conta è vincere”.