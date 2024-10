Reggina-Benevento, Inzaghi-Cannavaro. Impossibile non esserci

Lasciata alle spalle l’ultima sosta del 2022, parte la settimana che porterà alla super sfida di domenica tra la Reggina ed il Benevento. C’è da dire che mister Inzaghi ha concesso solo qualche giorno in più di riposo alla squadra dopo la vittoria di Venezia, il resto è stato duro lavoro in preparazione al match che, come ogni post pausa, riserva sempre delle incognite.

La sfida Inzaghi-Cannavaro

Anche se la Reggina vista nelle ultime apparizioni, primo tempo a parte in laguna, è una squadra in crescita sul piano della maturità, della consapevolezza e migliorata tantissimo su quello della gestione. Il ciclo terribile, così denominato alla vigilia di gare complicate almeno secondo calendario, fino al momento ha prodotto sette punti in tre partite, confrontandosi con tutte e tre le formazioni retrocesse dalla massima serie. Il Benevento non lo è, ma ha costruito un organico per tentare il salto di categoria e per il match contro gli amaranto, ha la possibilità di recuperare giocatori importanti soprattutto in mezzo al campo come Viviani, Tello e Acampora. Sarà inoltre affascinante il duello a distanza tra due amici ed ex campioni del mondo che andranno a sedere in panchina, da una parte Pippo Inzaghi, dall’altra Fabio Cannavaro che nel suo breve percorso in giallorosso, ha conquistato solamente una vittoria fino al momento.

Nel frattempo nella giornata di oggi ha preso il via la prevendita. L’importanza del match, il blasone dell’avversario, il risvolto che può avere per la classifica della Reggina ed il ritorno ad una partita che si giocherà di domenica, sono tutti elementi che fanno pensare ad una possibile ed ennesima grande risposta di pubblico.