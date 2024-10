Reggina-Benevento: il manto erboso ha tenuto. Tolti i teloni (foto)

Giocatori delle due squadre in campo per il consueto sopralluogo

A poco più di un’ora dall’inizio dell’incontro i calciatori sono in campo per il consueto sopralluogo, mentre gli addetti ai lavori stanno provvedendo a rimuovere i teloni collocati qualche giorno addietro per impedire all’abbondante pioggia di questi giorni di rendere il terreno di gioco pesante. Secondo quanto raccolto in questi minuti, sembra che il manto erboso abbia tenuto alla grande. Al momento allo stadio non piove.