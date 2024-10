Reggina-Benevento: secondo giorno di prevendita. Il dato attuale

Settimana di pioggia quella che sta accompagnando il percorso di preparazione della Reggina alla sfida di domenica contro il Benevento. Inzaghi spera di avere tutti gli effettivi a disposizione, arrivano buone notizie anche per quello che riguarda Santander il quale dovrebbe essere in fase di recupero. Il primo tempo di Venezia è servito da lezione e difficilmente vedremo una squadra con un approccio sbagliato, come riteniamo improbabile verrà riproposta quella formazione iniziale. L’atteggiamento è quello che non si dovrà sbagliare, al cospetto di una compagine che sta provando a venire fuori da un momento di difficoltà, complici pure una serie infinita di infortuni che ne hanno caratterizzato il percorso. A tale proposito il tecnico Cannavaro ne recupera ben sei, quattro dei quali spesso titolari e quindi si ritrova con una maggiore possibilità di scelta. Sarà un match avvincente a prescindere dal risultato che ne verrà fuori, la Reggina intende chiudere il girone di andata nella migliore posizione di classifica possibile, in modo da iniziare poi a fare una serie di valutazioni anche sugli interventi nel corso del mercato di gennaio.

Nel frattempo la prevendita viaggia in maniera diversa rispetto alle attese. Nei primi due giorni sono 900 i biglietti staccati, un andamento decisamente più a rilento rispetto alla sfida giocata qualche settimana addietro contro il Genoa, ma c’è ancora tempo.