Reggina: Berretti, obiettivo difesa primato. Il programma delle giovanili amaranto

Turno di riposo per l'Under 17 e l'Under 15. In campo tutte le altre fino ai 2010-2011

Difendere il primo posto in classifica. E’ questo l’obiettivo della Berretti di mister Quarticelli, impegnata nel match contro il Monopoli. Un turno di riposo per i campionati U17 e U15, che torneranno in campo settimana prossima. Il programma completo del weekend amaranto:

BERRETTI NAZIONALI GIRONE E, 19^ GIORNATA: REGGINA-MONOPOLI, sabato 23 marzo 2019 ore 16:30, stadio Santoro – Villa San Giovanni (RC)

UNDER 15 REGIONALI CALABRIA, 24^ GIORNATA: REGGINA-VALANIDI, lunedì 25 marzo 2019 ore 15, centro sportivo “Francesco Cozza” – Valanidi (RC)

GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2006: 1° MAIN EVENT OF CALABRY, domenica 24 marzo 2019, Centro Tecnico Federale – Catanzaro (CZ)

ESORDIENTI 2008: 1° MAIN EVENT OF CALABRY, domenica 24 marzo 2019, Centro Tecnico Federale – Catanzaro (CZ)

CATEGORIE 2010/11: RAGGRUPPAMENTO FIGC, ore 17, centro sportivo Pinetina – Reggio Calabria (RC)