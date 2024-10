Reggina, Bianchi: ‘Menez gran bella persona. Che emozione tornare’

E’ stato uno dei punti di forza del centrocampo della Reggina nella straordinaria stagione conclusasi con la vittoria del campionato. Sarà un punto fermo anche nella prossima. Nicolò Bianchi è stato ospite di Buongiorno Reggina: “E’ stata una bella emozione rivedere tutti i compagni. Menez è stato accolto benissimo, qui c’è un grande gruppo e lo abbiamo dimostrato anche lo scorso gennaio con i vari Sarao, Nielsen. Lui sta approcciando benissimo, è una gran bella persona, ha voluto presentarsi con ognuno di noi.

In serie B è successo per diversi anni che confermando il blocco della squadra di C, si riescano ad ottenere risultati importanti, ma io sono qui per correre e prendere indicazioni dal tecnico, non spettano a me queste valutazioni. Siamo in attesa di capire quello che sarà. Potremmo rimanere al S. Agata anche per la prosecuzione del ritiro, il presidente Luca Gallo ci ha messo a disposizione un centro sportivo di altissimo livello e non ci manca davvero nulla, siamo a casa.

Voglio fare meglio dello scorso anno, è il primo obiettivo di ogni mio inizio stagione“.