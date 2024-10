Reggina: ufficiale Lafferty. L’arrivo, il programma e la presentazione

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che nella serata di oggi giungerà a Reggio Calabria Kyle Joseph Lafferty. Il calciatore nordirlandese svolgerà domani mattina le consuete visite mediche e, successivamente all’esito delle stesse, firmerà il contratto che lo legherà alla Reggina.

La presentazione agli organi di stampa è prevista per sabato 25 luglio alle ore 18 presso lo stadio Oreste Granillo. In rispetto delle norme anti-covid vigenti, la richiesta di accredito dovrà pervenire entro e non oltre le ore 20 di venerdì 24 luglio all’indirizzo e-mail stampa@reggina1914.it o attraverso un messaggio al capo ufficio stampa Giuseppe Praticò.