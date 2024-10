Reggina, Bianchimano tocca la doppia cifra in amaranto. Maurizi spera di non perderlo

La serie C mostra evidenti differenze tra le squadre che vi partecipano divise nei tre gironi. Quello C viene ritenuto da sempre come duro dal punto di vista agonistico, meno spettacolare e con poca qualità.

Dando uno sguardo alla classifica marcatori, ci si accorge che, rispetto ai gironi A e B con i capocannonieri a quota dodici, in quello che comprende le squadre del sud in testa alla graduatoria troviamo Curiale del Catania e Saraniti del Francavilla con nove realizzazioni dopo venti partite disputate. Sta tentando di scalare questa classifica l’attaccante della Reggina Andrea Bianchimano che, grazie alla rete di Catanzaro, ha toccato quota dieci in maglia amaranto (quattro gol lo scorso anno) di cui sei in questa stagione con dodici presenze all’attivo, praticamente una rete ogni due partite.

La società oggi è impegnata in quella che si presenta come la trattativa più importante del suo breve corso, avendo come patrimonio un calciatore assai desiderato da diversi club, allo stesso tempo Maurizi spera di poterlo avere fino al termine di questa stagione, ritenendolo fondamentale per le sue qualità ed il gioco di squadra.

Come detto in altra parte di giornale, la soluzione migliore, ma da capire se praticabile, sarebbe quella di una cessione in questa finestra di mercato, ma con la possibilità di tenere Bianchimano fino al termine del campionato. Vedremo.