Reggina: impegno di prestigio a Bologna, in attesa della Spal di Missiroli

Reggina senza pause. Si sta per concludere uno dei periodi più intensi della stagione con l’impegno di domani in Coppa Italia. Prestigio e voglia di ben figurare per i ragazzi amaranto che andranno a confrontarsi contro il Bologna, formazione militante nel massimo campionato e certamente molto più attrezzata sotto ogni punto di vista.

Sarà l’occasione per mister Toscano per dare minuti a chi fino ad ora ha trovato poco spazio, pur dovendo fare i conti con una infermeria che oltre ai soliti noti, ha aggiunto, purtroppo, anche Menez.

La Reggina ovviamente non è rientrata dopo la trasferta di Lignano, partita in cui ancora una volta era passata in vantaggio salvo poi farsi raggiungere e superare. Il bolide di Folorunsho ha rimesso in piedi un match che Bellomo e compagni avevano giocato molto bene nella prima frazione, più di sofferenza nella seconda.

A proposito di campionato, domenica al Granillo si riceve la Spal di Missiroli. Si tornerà a porte chiuse totale.