Reggina: il Dt Bonanno sul calciomercato e il passaggio su Convitto

'In tanti vogliono venire da noi. Ma attenzione, non abbiamo ancora visto il meglio da alcuni calciatori'

Interessante intervento del DT Bonanno a radio Febea: “Il mercato dura fino al diciotto dicembre, poi si potranno comunque fare altre operazioni. Abbiamo una rosa folta e omogenea, si può sempre migliorare ma come ho detto qualche giorno fa, la nostra vera forza è nel gruppo. Quest’anno non abbiamo avuto ancora il miglior Dall’Oglio o Urso, sono calciatori fortissimi che vanno portati nella migliore condizione. Sul primo abbiamo sbagliato a mandarlo in campo subito anche se non al meglio.

Stiamo attenti e se ci sono le possibilità certamente la coglieremo. Convitto ci è sempre piaciuto dai tempi della Vibonese, noi siamo attenti a tutto anche se in quel ruolo siamo comunque coperti. Valuteremo volta per volta, ma vi assicuro che non c’è una trattativa con il Siracusa.

Convitto vorrebbe venire alla Reggina? Mi sembra legittimo vista l’importanza della piazza e della città, ma vedete che ce ne sono tantissimi che vedono la Reggina sotto un altro punto di vista e non come una squadra tra i dilettanti. Poi vi dico che Provazza, Renelus, Perri, sappiamo cosa ci possono dare e quando tutti saranno al top della condizione, sarà una Reggina fortissima.