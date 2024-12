Reggina, Bonanno: ‘L’attaccante da doppia cifra? Lo abbiamo già’

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni del DT Bonanno rilasciate a radio Febea sui movimenti di questi giorni e più precisamente sul discorso Convitto. Di seguito, altri passaggi sempre sul calciomercato: ‘Forciniti richiesto? Nessuno si avvicini a fare discorsi di questo genere, non se ne parli nemmeno. Se poi per lui si aprono nuove prospettive se ne riparlerà a giugno.

Sostituire Rajkovic? Noi abbiamo in questo momento Rosseti a disposizione e si sta allenando bene da tre settimane. Rimpiazzare perchè? Abbiamo Curiale che ha forza fisica, il nostro attaccante da doppia cifra è Barranco. Possiamo fare uno sforzo, ma non credo ci siano grandi possibilità adesso di fare questa operazione. Più avanti si apre la finestra dei professionisti e vedremo, nessuno oggi tra i dilettanti ti dà un attaccante da doppia cifra se si trova in testa alla classifica, non lo faremmo neppure noi.

Possiamo andare sul mercato dei professionisti, ma capire realmente cosa ci può servire. Ma ripeto, non serve un bomber da venti gol, quello lo abbiamo ed è Barranco‘.